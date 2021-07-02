Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da kadın cinayetlerinde endişe verici artış /02 Temmuz 2021 20:28

Rusya’da kadın cinayetlerinde endişe verici artış

Rusya’da geçtiğimiz yıl toplam bin 565 kadın cinayete kurban giderken, 2021 yılının henüz ilk 6 ayında ülkede 560 kadın öldürüldü.

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Rusya'da kadın cinayetleri artış göstermeye devam ediyor. 2018 yılında 927, 2019 yılında bin 760 ve 2020 yılında bin 565 kadın cinayete kurban gitti. Rusya İçişleri Bakanlığının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren kadın platformlarına göre, 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 560 kadın farklı gerekçelerle öldürüldü. Ülkede Ocak ayında 114, Şubat ayında 111, Mart ayında 96, Nisan ayında 83, Mayıs ayında 86 ve Haziran ayında 65 kadın hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre, bu yıl ülkede kadın cinayetlerinde göreceli oranda bir düşüş kaydedilirken geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında Rusya'da toplam 857 kadın cinayete kurban gitti.

Rusya'da kadın cinayetleri sayısı her geçen yıl artarken 2018 yılında 927, 2019 yılında bin 760 ve 2020 yılında bin 565 kadının çoğu aile içi şiddet olmak üzere birçok nedenle öldürüldü. Rusya’da 2021 yılının ilk 6 ayında 552 kadın cinayete kurban giderken geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına oranla kadın cinayetlerinde düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 857 kadın aile içi şiddet ve farklı gerekçelerle öldürüldü.

EN ÇOK ÖLÜM MOSKOVA’DA

Rusya'da kadın cinayetlerinin ilk nedenleri olarak aile içi şiddet görülürken aile içi şiddetin başında alkol tüketimi geliyor. Rusya'da en çok 30 ile 50 yaş arası kadınlar öldürülürken bu cinayetler genelde kadınların eşleri tarafından işleniyor. Başkent Moskova kadın cinayetleri bakımından bu yılın ilk yarısında da başı çekerken Moskova'yı, St. Petersburg takip etti. Rusya'nın bazı bölgelerinde hiç kadın cinayetine rastlanılmadı. Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden İnguşetya ve Adigey Cumhuriyeti'nde bu yılın ilk yarısında bir kadın cinayetinin işlenmediği öğrenildi.

Bu yılın henüz başında Rusya'ya bağlı Çuvaşistan'ın Alatır kentinde 72 yaşındaki kadın markete gitmediği gerekçesiyle, kocası tarafından dövüldü. Şiddete en maruz şekilde maruz kalan kadın kocasının eline aldığı kül tablası kafasına aldığı darbenin ardından defalarca bıçaklandı. Karısını öldüren koca, polisler tarafından yakalanırken daha sonra mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Katil kocanın daha önce karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle defalarca sabıkasının olduğu öğrenilirken, bu cinayet bu yılın ilk yarısının en yaşlı kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti.
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