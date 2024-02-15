'Rusya da kanser aşısı üretmeye çok yakın'

Dünya çapında kanser araştırmaları

Dünya genelinde milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına karşı birçok ülke ve şirket aşı bulmak için çalıma yürütüyor. Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık hükümeti, 2030 yılına kadar 10.000 hastaya ulaşmayı hedefleyen "kişiselleştirilmiş kanser tedavileri" sağlayan klinik deneylerin başlatılması için Almanya merkezli BioNTech ile bir anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarının hastaların kullanımına sunulabilecek kanser aşısı üretmeye yakın olduklarını söyledi. Putin aşının hangi tür kansere karşı etkili olduğuna dair detay vermedi.Başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuşan Putin, kanser hastalığına yönelik yapılan aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.Başkan Putin, " "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." ifadelerini kullandı.Son beş yılda ülkede 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığını kaydeden Putin, hangi kanser türünü hedef aldığını ve nasıl çalıştığına yönelik detay açıklamadı.İlaç şirketleri Moderna ve Merck & Co, orta aşamadaki bir çalışmanın, üç yıllık tedaviden sonra en ölümcül cilt kanseri olan melanomun tekrarlama veya ölüm olasılığını yarı yarıya azalttığını gösteren deneysel bir kanser aşısı geliştiriyor.Rahim ağzı da dahil olmak üzere birçok kansere neden olan insan papillomavirüslerine (HPV) ve karaciğer kanserine yol açabilen hepatit B'ye (HBV) karşı halihazırda ?Dünya Sağlık Örgütü'nden lisans alan altı aşı bulunuyor.