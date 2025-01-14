Rusya’da kokain operasyonunda Türkiye bağlantısı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın Smolensk bölgesinde yaklaşık 485 kilogram kokain taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan bir Türk vatandaşı olan tır şoförü, 18 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.





Rus basınına yansıyan haberlerde sanığın ismi kamuoyuyla paylaşılmadı. Rus istihbarat (FSB) ekipleri, Belarus sınırında iki tırı durdurdu. Türk plakalı bir araç içindeki gizli bölmede 116 paket kokain tespit edildi. Aynı güzergâhta seyreden ikinci tır da durdurulmuş ve araçta 373 paket kokain ele geçirilmişti.





FSB, bu operasyonla, Latin Amerika’dan Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası bir uyuşturucu kartelinin faaliyetlerini ortaya çıkardı. Kaçakçılıkta kullanılan tırlarda, yüksek teknolojiyle donatılmış özel bir bölme oluşturularak uyuşturucuların gizlendiği açıklandı.





FSB’nin açıklamasına göre, tır şoförlerinden biri uluslararası bir suç örgütünün üyesiydi. Diğer sürücünün ise taşıdığı yasa dışı yükten haberi olmadığı belirtildi. Kaçakçılık kapsamında kokain, Rusya üzerinden Polonya’ya ulaştırılmaya çalışılıyordu.





33 yaşındaki Türk vatandaşı hakkında, “büyük miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı” ve “uyuşturucu ticareti” suçlamalarıyla dava açıldı.

Mahkeme, zanlının suçlamaları reddetmesine rağmen, örgütlü suç faaliyetlerine karıştığına kanaat getirerek ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sağlık durumu, ailevi bağları ve küçük çocuğu olması gibi hususları da dikkate aldığını açıkladı.





Smolensk Bölgesi FSB yetkilileri, 33 yaşındaki sanığa yönelik üç farklı suçtan dava açtı. Suçlamaları reddeden sanık, Smolensk Bölge Mahkemesi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararında sanığın cezasını ağırlaştırılmış şartlarda çekmesine hükmetti.