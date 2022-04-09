Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü /09 Nisan 2022 00:58

Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü

Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkililerinin, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurduğu belirtildi. Uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta oldukları ifade edilirken, uçağın ise boş bir alana düştüğü ve bu nedenle bir ölüm ya da yaralanma yaşanmadığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.

Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 uçağının düştüğü sırada planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirmekte olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceği düşünüldüğü ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:02