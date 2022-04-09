Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu. Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu.





Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.





Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.





Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 uçağının düştüğü sırada planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirmekte olduğunu duyurdu.





Yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceği düşünüldüğü ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.







