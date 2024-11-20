Rusya’da mobil sığınakların seri üretimi tekrar başladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Nükleer patlama, radyoaktif kirlenme ve diğer felaketlere karşı koruma sağlayan mobil nükleer barınakların seri üretimine başlandı.





KUB-M tipi mobil barınaklar, Nizhny Novgorod bölgesinin Jercinsky şehrinde üretiliyor. Barınakların geliştirilmesi, Tüm Rusya Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü (VNII GOChS) tarafından gerçekleştirilirken, üretim süreci devletin desteğiyle yürütülüyor.





Nükleer savaş ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde bu girişim, Rusya’nın sivil savunma kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası.

Bu barınaklar, sadece nükleer saldırılar için değil, aynı zamanda doğal afetler ve teknolojik kazalar gibi diğer risklere karşı da kullanılabilir.





Küresel gerilim arttı





Bu gelişme, Rusya’nın artan küresel gerilimler karşısında sivil savunmayı güçlendirme çabalarının somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.





VNII GOChS, bu barınakların üretiminin ülkenin sivil savunma ve acil durum hazırlıklarını güçlendireceğini belirtti. Rusya, bu projeyle hem sivil halkı hem de stratejik altyapıyı korumayı hedefliyor.





Mobil barınakların ilk kez seri üretime geçmesi, Rusya’nın artan küresel gerilimler ve nükleer tehditler karşısında savunma stratejilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.