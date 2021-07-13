Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da salgının en yüksek ölüm sayısı açıklandı /13 Temmuz 2021 19:45

Rusya’da salgının en yüksek ölüm sayısı açıklandı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Rusya'da vaka ve ölüm sayısı korkutucu boyutlara çıkmaya başladı.5.8 milyondan fazla insana corona virüsünün bulaştığı Rusya’da yeni dalga korkutucu boyutlara ulaştı…

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Bugün yapılan açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 780 olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu. Yetkililer bu sayının Covid-19 salgınının başladığı günden beri en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Yetkililer 24.702 insana dün Covid-19 teşhisi konduğunu da belirtti.

Tespit edilen vakaların 4.991’inin başkent Moskova’da bulunduğunu aktardı.Rus yetkililer özellikle orijinal corona virüsünden daha bulaşıcı olan Delta varyantını ve ülke genelindeki aşılama sürecinin yavaş olmasını vaka ve ölüm sayılarının artmasından sorumlu tuttu.

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