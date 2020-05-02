Rusya’da tablo ağırlaşıyor: Üç gün üst üste rekor kırdılar

Corona virüsünün Nisan ayında etkisini artırmaya başladığı Rusya'da, günlük yeni vaka sayısı üçüncü günde de rekor kırdı. Son 24 saatte 9 bin 623 vaka kayıtlara geçti. Rusya’da korona virüsünün yayılma hızı giderek artıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent nüfusunun yüzde ikisinin enfekte olduğunu söyledi. Sobyanin, Moskova’da 250 binden fazla vaka olduğunu dile getirdi.

Sobyanin, “Çeşitli testlere göre şehirdeki toplam vaka sayısı, Moskova nüfusunun yüzde ikisinin enfekte olduğuna işaret ediyor ediyor” dedi.



RUSYA’DA YENİ REKOR: 9 BİN 623 VAKA TESPİT EDİLDİ



Rusya’da vaka sayısında rekor artış tespit edildi. Vakaların Çin ve İran’ı aştığı ülkede 124 bin 54 kişi enfekte oldu. Son 24 saat içinde 57 kişi öldü, ölü sayısı 1222’ye yükseldi

