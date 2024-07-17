Rusya’da 'terörist ve aşırılıkçı' kavramı genişliyor

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Yeni düzenlemeye göre, ”nefret ya da düşmanlık" motivasyonuyla işlendiği ispatlanan bütün suçlar bu listeye alınabilecek. Tasarı önceki gün Devlet Duması'na sunuldu.

Yeni tasarıya göre, politik, ırkçı, ideolojik, milliyetçi, ya da dini nefret ya da düşmanlık gözeterek işlenen bütün suçlar yasa kapsamına alınıyor. Rusya terörizme veya aşırılıkçı faaliyete katılan gerçek ve tüzel kişiler listesini 2001 yılında oluşturarak yayınlamaya başladı.Listenini açık bölümünde 554 tüzel ve 15 bin 46 gerçek kişi bulunuyor.Listeye dahil edilenlerin ülkeden ayrılması yasaklanıyor, hesapları donduruluyor ve mal varlıklarını serbestçe alıp satmalarına izin verilmiyor.Liste yabancı ajanlar listesinde olduğu gibi belirli periyotlarda güncelleniyor.Buna ilaveten Rusya, yabancı olanlara ve göçmenlere karşı suç unsuru maksatlı takibini ve kontrolünü artırdı.Rusya Soruşturma Komitesi verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Rusya'da yabancı vatandaşlar tarafından işlenen aşırı suçların sayısı %55 arttı.Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastrykin, özellikle altı ay içinde yabancılar tarafından işlenen tecavüz vakalarının yüzde 5 oranında arttığını belirtti.Çocuklara yönelik uygunsuz eylemlerin sayısının %25 arttığını söyleyen Soruşturma Komitesi başkanına göre, tüm bu istatistikler, kolluk kuvvetlerinin suçluların yakalanarak mahkeme karşısına çıkarılmasında özel çabasının yanı sıra "yasa ihlallerine karşı derhal usule uygun verilen tepkinin’’ istatistiklere yansımasını gösteriyor.Temmuz ayının başlarında İçişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 120 bin yabancı vatandaşa Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini, 65 bin kural ihlali yapan yada çeşitli suçlara karışan yabancının Rusya'dan sınır dışı edildiğini açıklamıştı.