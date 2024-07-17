Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da 'terörist ve aşırılıkçı' kavramı genişliyor /17 Temmuz 2024 12:27

Rusya’da 'terörist ve aşırılıkçı' kavramı genişliyor

Devlet Duma’sına sunulan bir önerge ile Rusya’da hükümet, vatandaşların "terörizm ve aşırılıkçı" listesine giriş sebeplerini genişletmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Yeni düzenlemeye göre, ”nefret ya da düşmanlık" motivasyonuyla işlendiği ispatlanan bütün suçlar bu listeye alınabilecek. Tasarı önceki gün Devlet Duması'na sunuldu.

Yeni tasarıya göre, politik, ırkçı, ideolojik, milliyetçi, ya da dini nefret ya da düşmanlık gözeterek işlenen bütün suçlar yasa kapsamına alınıyor. Rusya terörizme veya aşırılıkçı faaliyete katılan gerçek ve tüzel kişiler listesini 2001 yılında oluşturarak yayınlamaya başladı.

Listenini açık bölümünde 554 tüzel ve 15 bin 46 gerçek kişi bulunuyor.
Listeye dahil edilenlerin ülkeden ayrılması yasaklanıyor, hesapları donduruluyor ve mal varlıklarını serbestçe alıp satmalarına izin verilmiyor.
Liste yabancı ajanlar listesinde olduğu gibi belirli periyotlarda güncelleniyor.

Göçmenlere sıkı kontroller geliyor

Buna ilaveten Rusya, yabancı olanlara ve göçmenlere karşı suç unsuru maksatlı takibini ve kontrolünü artırdı.

Rusya Soruşturma Komitesi verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Rusya'da yabancı vatandaşlar tarafından işlenen aşırı suçların sayısı %55 arttı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastrykin, özellikle altı ay içinde yabancılar tarafından işlenen tecavüz vakalarının yüzde 5 oranında arttığını belirtti.

Çocuklara yönelik uygunsuz eylemlerin sayısının %25 arttığını söyleyen Soruşturma Komitesi başkanına göre, tüm bu istatistikler, kolluk kuvvetlerinin suçluların yakalanarak mahkeme karşısına çıkarılmasında özel çabasının yanı sıra "yasa ihlallerine karşı derhal usule uygun verilen tepkinin’’ istatistiklere yansımasını gösteriyor.

Temmuz ayının başlarında İçişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 120 bin yabancı vatandaşa Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini, 65 bin kural ihlali yapan yada çeşitli suçlara karışan yabancının Rusya'dan sınır dışı edildiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da 'terörist ve aşırılıkçı' kavramı genişliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:37