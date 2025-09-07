Rusya’da tüm mesajlaşma uygulamaları istihbarat servisleri için verilere açık

Samanyoluhaber.com - Moskova





Peskov, Rusya’nın yeni yerli mesajlaşma uygulaması Max’intanıtımının ardından, WhatsApp (Meta’nın sahibi olduğu ve Rusya’da yasaklanan) ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.





Peskov, "Bu uygulamaları kullanan insanların, bunların tamamen şeffaf olduğunu anlamaları gerekiyor. Özellikle istihbarat servisleri için" dedi. Ayrıca, devlet sırları ve kurumsal konuların bu platformlar üzerinden işlenirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.





Peskov’un açıklamalarına karşılık, Telegram yetkilileri, Haziran ayında BBC Rusça Servisi’ne verdikleri yanıtta, sunucularına yetkisiz erişimin mümkün olmadığını iddia etmişti. Telegram, Rusya’da herhangi bir çalışanı veya sunucusu bulunmadığını, kişisel mesajların üçüncü taraflarla paylaşılmadığını ve şifreleme sisteminin hiçbir zaman çözülmediğini belirtmişti.





Rusya’nın Yerli Mesajlaşma Uygulaması Max





Peskov, daha önce Telegram ve WhatsApp’ın Rusya’da faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini ifade etmişti. Rusya’nın yerli mesajlaşma uygulaması Max’in, alternatif platformlarla rekabet etmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, bu sayede Max’in gelişebileceğini ve Rus kullanıcılar arasında popülerliğini artırabileceğini belirtti.





Peskov’un açıklamaları, mesajlaşma uygulamalarının güvenliği ve gizliliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle devlet sırları ve hassas bilgilerin bu platformlar üzerinden paylaşılması durumunda, istihbarat servislerinin erişim imkânı olması, güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.





Rusya, son yıllarda yerli dijital platformların geliştirilmesine ve teknolojik bağımsızlığın sağlanmasına yönelik adımlar atıyor. Max gibi yerli mesajlaşma uygulamaları, Rusya’nın dijital egemenlik hedefleridoğrultusunda önemli bir rol oynuyor. Ancak, kullanıcı gizliliği ve güvenliği konusundaki endişeler, bu platformların kabul edilmesi ve yaygınlaşması önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.