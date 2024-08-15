Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da ulusal düzeyde askeri alımlar arttı /15 Ağustos 2024 15:07

Rusya’da ulusal düzeyde askeri alımlar arttı

Rusya genelinde yılın başından bu yana 190 bin kişinin Savunma Bakanlığı ile gönüllü olarak sözleşme imzaladığı bildirildi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Bu sayı, günlük ortalama 1.000 kişinin orduya katıldığına işaret ediyor. Bu artış, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarına daha fazla insan gücü sağlama çabasının bir göstergesi olarak yorumlandığı gibi gönüllü katılımcılara artırılan astronomik maaşların da etkisi olduğu söyleniyor.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Temmuz’da askeri operasyon bölgesinde görev alacaklar için tek seferlik 400 bin ruble (4 bin 500 dolar) ödeme yapılmasını öngören bir kararname imzaladı.
Putin ayrıca, bölgesel yetkililere de benzer teşvikler sunma çağrısında bulundu. Bu tür teşvikler, Rusya’nın askeri güçlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Mesela Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentten 23 bin kişinin daha Ukrayna’daki özel askeri operasyon (SVO) bölgesine gönderileceğini açıkladı. Sobyanin’in açıklamalarına göre, bu kişiler gönüllü olarak ya da Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzalayarak operasyona katılacaklar.

Kayıt Yaptırmayan Yabancılar Vatandaşlıktan Atılacak

Rusya Devlet Duması, Rus vatandaşlığına geçen yabancıların zorunlu askerlik hizmetine ilişkin yasayı hızlı bir şekilde kabul etti. Bu yeni düzenlemeye göre, Rus vatandaşlığı almış olan yabancılar, askerlik şubelerine kayıt yaptırmadıkları takdirde vatandaşlıklarını kaybedecekler.

Yasaya göre, Rus vatandaşlığına geçen askerlik çağındaki erkeklerin ikamet ettikleri yerlerde askerlik hizmetine kaydolmaları zorunlu hale getirildi. Açıklayıcı notta belirtildiği gibi, vatandaşlık kazanan yabancıların çoğu zaman askerlik görevinden kaçtığı ifade ediliyor. Milletvekilleri, bu değişikliklerin yeni Rus vatandaşlarının “Anavatanı savunmaya yönelik anayasal görev”e uymasını güvence altına aldığını belirtiyor. Ayrıca, yasa, İçişleri Bakanlığı’na vatandaşlık verilen erkeklere ilişkin elektronik bilgi sağlama zorunluluğunu da getiriyor.
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