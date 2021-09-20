Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da üniversitede ateş açıldı /20 Eylül 2021 20:14

Rusya’da üniversitede ateş açıldı

Rusya'nın Sibirya kentindeki bir üniversitede ateş açıldığı bildirildi. Son dakika olarak duyurulan habere göre, saldırıda ölü ve yaralılar var...

SHABER3.COM

Rus haber ajansı TASS’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, silahlı bir kişi Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi’ni bastı. Saldırganın rastgele ateş açması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırı sırasında öğrencilerin ve akademisyenlerin panik içerisinde pencerelerden atladığı görülüyor. Bölgenin en köklü üniversitelerinden yaşanan saldırının perde arkası ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

SALDIRGANIN 18 YAŞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Henüz doğrulanmamış haber ve belgelere göre saldırganın tek başına hareket ettiği ve 18 yaşında olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda asker kostümü ve yeleği giyen saldırganın elindeki silahla kampüse doğru ilerlediği görülüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın üniversitede öğrenci olduğu bildirilirdi.

Polis, saldırganın yaralandığını ve hastanede tedavisi bittikten sonra sorgulanacağını açıkladı.İsmi açıklanmayan saldırganın, olaydan önce sosyal medyada hazırlık yaptığı da yerel basında yer aldı.

Yetkililer, “Pazartesi günü kimliği belirlenemeyen bir şahıs, üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler saldırgandan kaçmak için kendilerini sınıflara kapattı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı” açıklamasını yaptı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor…
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