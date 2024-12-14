Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da Viber yasaklandı /14 Aralık 2024 14:56

Rusya’da Viber yasaklandı

Mesajlaşma programı Viber, Rusya’da hükümet kararıyla erişime kapatıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Engelleme kararı, platformun Rusya devlet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alındı. Bu adım, Rusya’daki iletişim ve bilgi güvenliği politikalarının sıkılaştırılması çerçevesinde değerlendiriliyor.

Rusya İletişim, Bilgi teknolojileri ve Kitle iletişim denetleme kurumu (Roskomnadzor), Viber’in Rusya’nın bilgi yayılımını düzenleyen yasalarına uymadığını belirtti. Platformun terörizm, aşırılıkçılık, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı içerik yayılması gibi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
Viber kullanıcıları, 1 Aralık’tan itibaren hizmet erişiminde kesintiler yaşamaya başladı. Mesaj gönderimi, bildirim alımı ve hesap girişleri gibi temel işlevler durdu.

Viber, Rusya’da Telegram ve WhatsApp’tan sonra en popüler üçüncü mesajlaşma uygulamasıydı. Ancak günlük kullanım süresi ve erişim oranları diğer platformlara kıyasla daha düşüktü.

Daha önce de Rusya’da Signal gibi diğer mesajlaşma uygulaması Roskomnadzor tarafından engellenmişti.
Kullanıcılar arasında Telegram ve WhatsApp hâlâ popülerliğini koruyor, ancak bu platformlar üzerindeki düzenlemeler de artabilir.
Engelleme, Rusya’nın dijital iletişim alanındaki denetimlerini artırma politikalarının bir parçası olarak yorumlanıyor.
Bunun, kullanıcı davranışları ve uygulama tercihleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
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