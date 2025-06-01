Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da yolcu treninin üzerine köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var /01 Haziran 2025 10:21

Rusya’da yolcu treninin üzerine köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

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