Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da zengin daha zengin oldu! /02 Kasım 2024 13:44

Rusya’da zengin daha zengin oldu!

Bloomberg milyarderler endeksine göre Rusya’da hem zengin sayısı arttı hem de Rus oligarkların serveti 2024’te 26 milyar dolar katlandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Verilere göre 2024 yılı başından bu yana, Rusya’nın en zengin iş insanlarının toplam serveti 26,27 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, en büyük servet artışı Novolipetsk Demir Çelik Fabrikası’nın sahibi Vladimir Lisin’de gerçekleşti. Lisin’in serveti 4,81 milyar dolar artarak 28,8 milyar dolara ulaştı. Ancak en zengin Rus iş insanı, 32,2 milyar dolarlık servetiyle hala Norilsk Nikel’in ortağı Vladimir Potanin. Potanin, 2024 yılı içerisinde servetine 1,18 milyar dolar ekledi.

Rus milyarderlerin servetleri, sahip oldukları şirketlerin hisse değerlerine göre Bloomberg tarafından hesaplanıyor. Endekste dünya genelinde en zengin 500 kişi yer alırken, 25 Rus milyarderin toplam serveti 1 Kasım itibarıyla 355,33 milyar dolara ulaştı.

Üçüncü sırada 27,4 milyar dolara ulaşan LUKOIL’in ortağı Vagit Alekperov bulunuyor. Severstal’in sahibi Aleksey Mordaşov ise 4,75 milyar dolarlık artışla 25,6 milyar dolara ulaşarak dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada bulunan NOVATEK’in ortağı Leonid Mihelson’un serveti ise bu dönemde 1,98 milyar dolar düşerek 25,5 milyar dolara geriledi.

Bu veriler, Rus iş insanlarının ekonomik dalgalanmalara rağmen varlıklarını artırabildiğini gösterirken, enerji ve metal sektörlerindeki yatırımların hala kazançlı olduğunu ortaya koyuyor.
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