Samanyolu Haber /Dünya / Rusya dahil en büyük silah üreticileri 2023’de 632 milyar gelir elde etti /03 Aralık 2024 10:59

Rusya dahil en büyük silah üreticileri 2023’de 632 milyar gelir elde etti

Rusya dahil, dünyanın en büyük silah üreticileri 2023 yılında 632 milyar gelir elde ettiği raporlandı. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla %4,2’lik bir artış anlamına geliyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı rapora göre, dünyanın en büyük 100 silah üreticisi, 2023 yılında toplam 632 milyar dolar gelir elde etti. 

Rapora göre, silah üreticilerinin gelir artışı tüm bölgelerde gözlemlendi. Rusya’nın gelirlerde %40’lık bir artış kaydedildi. Ukrayna savaşının etkisi ve savunma sektörüne yapılan yatırımlar bu büyümenin başlıca nedenleri arasında.

Orta Doğu bölgesindeki şirketlerin gelirlerinde %18’lik bir artış görüldü. Özellikle İHA’lar ve füze teknolojilerine yönelik artan talep dikkat çekiyor.

Küçük Şirketlerin Rolü

SIPRI, gelir artışının özellikle tedarik zincirleri daha kısa olan küçük ölçekli şirketler arasında yoğunlaştığını belirtti. Füze sistemleri, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ve elektronik harp teknolojilerinde uzmanlaşan şirketlerin gelir artışı daha fazla oldu.

Küçük şirketlerin, savunma sektöründeki artan talebe daha hızlı ve etkili yanıt verebildiği ifade edildi.

Rusya’nın silah ihracatı arttı

SIPRI, Rusya’nın 2019-2023 döneminde küresel silah ihracatında ABD ve Fransa’nın ardından üçüncü sırada yer aldığını vurguladı. 

2023 yılı, küresel savunma sanayisinin istikrarlı bir büyüme kaydettiği bir yıl oldu. Rusya’nın gelirlerinde %40’lık bir artış kaydedildi. 

Bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve artan savunma harcamaları bu büyümeyi tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Rapordaki bulgular, özellikle gelişmekte olan savunma teknolojilerinin (İHA’lar, elektronik harp sistemleri) gelecekte daha fazla önem kazanacağını gösteriyor. Bu durum, küçük ve esnek üretim kapasitelerine sahip şirketlerin sektördeki etkisini artırabilir.
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