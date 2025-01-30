Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’daki Domodedova Havalimanı’nın sahibi Türkiye vatandaşı çıktı /30 Ocak 2025 11:55

Rusya’daki Domodedova Havalimanı’nın sahibi Türkiye vatandaşı çıktı

Moskova’nın en büyük havalimanlarından Domodedova’nın sahibi Türkiye ve BAE vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı, Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nın yabancı kontrolüne geçtiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. 

Başsavcılığa göre, havalimanının sahibi Dmitriy Kamenşçik’in Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlığına, yönetim kurulu başkanı Valeriy Kogan’ın ise İsrail vatandaşlığına sahip olduğu ortaya çıktı. Rus yasalarına göre, yabancı yatırımcıların stratejik sektörlerde hükümet izni olmadan faaliyet göstermesi yasak. Ancak, savcılık, Domodedovo yönetiminin hükümetten gerekli izinleri almadan havalimanını yabancı kontrolüne geçirmeye çalıştığını öne sürüyor.

Yetkililer, DME Holding şirketinin mülkiyet yapısının bilinçli olarak gizlendiğini ve hissedarların gerçek kimliklerinin saklandığını belirtti. Bu nedenle, savcılık DME Holding’in yüzde 100 hissesinin devlete devredilmesini talep etti.

Mahkeme Süreci ve Gelişmeler

28 Ocak’ta Moskova Tahkim Mahkemesi, savcılığın açtığı davayı ve hisseler üzerindeki tedbir kararını kabul etti. Mahkeme, DME Holding’in hisselerinin el değiştirmesini yasakladı, ancak havalimanının operasyonlarının kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Domodedovo Havalimanı yönetimi, yasalara tamamen uyduklarını belirterek, davayla ilgili detaylı inceleme sonrası resmi bir açıklama yapacaklarını bildirdi.

Rusya’da Domodedovo Havalimanı’nın devletleştirilmesi konusu ilk olarak 2011 yılında gündeme gelmişti. O dönemde yaşanan terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetmiş, 172 kişi yaralanmıştı. Güvenlik ihmali nedeniyle Dmitriy Kamenşçik hakkında dava açılmış, ancak Başsavcılık daha sonra suçlamaları düşürmüştü.
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