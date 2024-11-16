Rusya’dan 100 bin uydu!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Roscosmos Başkanı Yuri Borisov ile yaptığı toplantıda, Rus uzay faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik hedefleri konuştu.



Toplantıda, 2030 yılına kadar Rusya’nın uydu takımyıldızını 60 ila 100 bin uyduya çıkarmayı hedefleyen bir plan gündeme alındı.



Roscosmos Başkanı Borisov, uzayın sadece ulusal güvenlik değil, aynı zamanda küresel ve ulusal ekonomi için de kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Borisov, “Uzay sektörü, küresel GSYİH büyüme oranını aşan bir hızla büyüyor ve büyük yatırımları çekiyor” ifadelerini kullandı.



Borisov, 2030 yılına kadar Rus uzay takımyıldızının çeşitli amaçlara yönelik 60 ila 100 bin uydudan oluşacağını söyledi.



Yuri Borisov devlet başkanıyla yaptığı toplantıda “Bugün uzay hem küresel ekonomide hem de ulusal ekonomide özel bir rol oynuyor: buna savunma yeteneği ve tüm endüstrilerin gelişimi de dahildir. Bugün dünya astronotik sektörünün büyüme hızı, dünya GSYİH büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksektir. Büyük yatırımlar çekiyor” dedi.



Uydu üretiminde 2036 hedefi



Putin, Ekim 2023’te Roscosmos’a uzay faaliyetlerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir proje hazırlama talimatı verdiğini hatırlatarak, bu projenin en az 2030 yılına kadar sürecek ve 2036 hedeflerini kapsayacak şekilde yapılandırılmasını istedi.



Toplantıda ayrıca, Rusya’nın yıllık uydu üretim kapasitesini artırmak için gerekli altyapı çalışmaları ele alındı. Daha önce Başbakan Mihail Mişustin, Roscosmos’un yılda 250 uydu üretebilecek bir üretim hattı kurmasını talep etmişti. Bunun yanı sıra, 2030 yılına kadar yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarına ve çevre dostu yakıt kullanımına geçiş hedefleniyor.



Yuri Borisov, Roscosmos’un, genç nesillerin uzay araştırmalarına ilgisini artırmayı amaçlayan projelere verdiği desteği vurguladı. Kırım’daki Artek Uluslararası Çocuk Kampı’nda kurulan kozmonotik müzesinin, Yuri Gagarin’in kişisel arşivlerini içermesiyle dikkat çektiğini belirtti.



Rusya, önümüzdeki yıllarda uzay sektöründeki teknolojik altyapısını ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, bu tür stratejik planların, ülkenin uzay araştırmalarındaki liderliğini güçlendireceği öngörülüyor.