Rusya’dan 11 yeni nükleer santral kararı

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Moskova, 2042 yılına kadar enerji altyapısını güçlendirme planlarını hızla hayata geçirmeyi planlıyor.

Hükümet tarafından hazırlanan Enerji sistemlerinin geliştirilmesi planına göre, önümüzdeki 18 yıl içinde ülke genelinde 11 yeni nükleer santral kurulacak. Bu yeni tesisler, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.Plana göre, Rostov, Sverdlovsk, Çelyabinsk ve Tomsk gibi önemli sanayi bölgelerinin yanı sıra, Yakutya, Primorsky ve Habarovsk bölgelerinde de nükleer santrallerin kurulacağını öngörüyor. Chukotka ve Krasnoyarsk Bölgelerinde ise iki yeni nükleer santral inşa edilecek.Bu projelerin yanı sıra, mevcut nükleer santrallerin kapasitelerini artırmayı amaçlayan Kola NPP-2, Kursk NPP-2 ve Smolensk NPP-2 projeleri de devreye alınacak.Bu yeni yatırımların hayata geçmesiyle birlikte, 2042 yılına kadar Rusya’daki nükleer santrallerin toplam kurulu gücü 45,8 bin MW’a ulaşacak. Bu, ülkenin toplam enerji kapasitesinin %15,9’una tekabül ediyor.