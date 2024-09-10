Rusya’dan 90 bin asker ve 400 savaş gemisi ile tatbikat

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Rus Donanması, 16 Eylül’e kadar devam edecek olan geniş çaplı “Okyanus-2024” stratejik komuta ve personel tatbikatlarına başladı.



Tatbikatlar, Pasifik ve Arktik okyanusları ile Akdeniz, Hazar ve Baltık denizlerinde gerçekleştiriliyor. Bu tatbikatlar, Rusya’nın askeri kapasitesini sınamak ve deniz kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini artırmayı hedefliyor.



Savunma Bakanlığı’na göre, bu manevralar, Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Alexander Moiseev’in liderliğinde, Rusya’nın 2024 yılı için en önemli askeri eğitim faaliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Tatbikata, 400’den fazla savaş gemisi, denizaltı ve destek gemisi, 120’den fazla uçak ve helikopter, yaklaşık 7 bin askeri teçhizat ile 90 bine yakın asker katılıyor.



Ayrıca, Rusya’nın İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, FSB, Ulusal Muhafızlar ve yabancı ülkelerin askeri birlikleri de tatbikatta yer alıyor.

Tatbikatların ana hedefleri arasında, sahte düşman unsurlarına karşı operasyonlar düzenlemek, amfibi kuvvetlerin kıyıya çıkarılması ve stratejik deniz hatlarının korunması yer alıyor.

Donanmanın, modern silah sistemlerinin kullanımını test ederek ortak ülkelerin donanmalarıyla iş birliğini güçlendirmesi planlanıyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de tatbikatlara katılması beklenirken, katılacağı spesifik manevralar henüz açıklanmadı