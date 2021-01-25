Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan ABD'ye protesto notası /25 Ocak 2021 16:36

Rusya’dan ABD'ye protesto notası

Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'a ülkedeki gösterileri desteklediği gerekçesiyle protesto notası verdi. Kremlin ABD’li sosyal medya şirketlerini de ülkenin içişlerine karışmakla suçladı.

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Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Moskova Büyükelçisi John Sullivan'a ülkedeki gösterileri desteklediği gerekçesiyle protesto notası verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Sullivan'ı ülkedeki "yasadışı" gösterileri desteklemekle suçladı. Riyabkov polisin göstericilere müdahalesine ilişkin Rus hükümetine yöneltilen eleştirileri ise reddetti.

Moskova ayrıca Facebook'un da aralarında olduğu ABD menşeli sosyal medya kuruluşlarını sahte paylaşımlara karşı gerekli adımları atmamakla suçluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın içişlerine "karıştığını" ifade etti.

3 binden fazla gözaltı

Rusya'da protesto gösterileri muhalif lider Aleksey Navalni'nin ülkeye dönüşü sonrası patlak vermiş, soğuk havaya ve polisin uyarısına rağmen birçok kentte gösteriler düzenlenmişti. Başkent Moskova'daki gösteriye 40 bin kişinin katıldığı ve Rus polisinin 3 binden fazla göstericiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Protestolar öncesinde ABD'nin Moskova Büyükelçiliği bir "gösteri uyarısı" yayınlayarak ABD vatandaşlarını protestolardan uzak durmaya çağırmıştı. Uyarıda protestocuların Rus kentlerinin hangi caddelerinde gösteri planladığına da yer verilmişti.

Rus haber ajansı TASS, 23 Ocak tarihindeki gösterilerde bazı göstericiler hakkında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu. Haberde ayrıca kolluk kuvvetlerine şiddet gerekçesiyle dört, holiganlık gerekçesiyle bir ve sokağın bloke edilmesi nedeniyle yine bir davanın daha açıldığı belirtildi.
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