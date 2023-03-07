Rusya’dan AGİT’e ve Transparency International red!





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus basınında çıkan bilgilere göre Moskova’nın bu adımı, Batı ülkelerinin ve NATO’nun Rusya’ya karşı takındığı eylemlere bir cevap olarak nitelendirdi.







Askeri güvenlik delegasyonu başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu yıllık askeri bilgi alışverişinin (AEMI) bir parçası olarak bilgi sağlarsa, yukarıda belirtilen devletlerin eline geçeceği gerçeğinden hareket ettiklerini söyledi.





Bu kararla Rusya, Viyana Belgesinde 2011 yılında (VD-2011) şart koşulan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) üye 57 ülkeyi kapsayan silahlı kuvvetlerle ilgili yıllık veri alışverişinden çıkmış oldu.





Rusya, Şeffaflık Örgütü’nü "istenmeyen örgüt" ilan etti





Rusya Federal Başsavcılığı, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nü (Transparency International) Rusya'da "istenmeyen örgüt" ilan etti.





Başsavcılık, "Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Rusya'nın "ç işlerine karıştığını, anayasal düzenin temellerine ve ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu" savundu.





Örgütün Rusya şubesi 2015 yılında "yabancı ajan" olarak kabul edilmiş, ancak bu statüde faaliyetine izin verilmişti. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 1993 yılında kuruldu.





Bilindiği üzere, kuruluşun amacı, yolsuzlukla mücadele etmek ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki yolsuzluk seviyesini incelemek.