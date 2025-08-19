Rusya’dan barış görüşmeleri için dikkat çeken mesaj!

Lavrov, devlet televizyonu Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden, Ukrayna’da yaşayan Ruslar ve Rusça konuşanların haklarına tam saygı gösterilmeden, uzun vadeli herhangi bir anlaşmadan söz edilemez” dedi.





Lavrov, Salı günü yaptığı açıklamada ayrıca çatışmayı çözmek amacıyla Rus ve Ukrayna liderleri arasında yapılacak bir toplantının “çok titiz bir şekilde” hazırlanması gerektiğini belirtti.





İsviçre’den Putin’e mesaj

ABD’de yapılan zirvenin ardından Putin-Zelenski zirvesi için çalışmalar başlarken Fransa Başbakanı Macron, ikilinin İsviçre’de biraraya gelebileceği önerisinde bulunmuştu.





İsviçre Dışişlerinden yapılan açıklamada, Putin’in barış konferansı için ülkelerine gelmesi durumunda kendisine “dokunulmazlık” tanınacağı ifade edildi.