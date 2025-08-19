Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan barış görüşmeleri için dikkat çeken mesaj! /19 Ağustos 2025 16:53

Rusya'dan barış görüşmeleri için dikkat çeken mesaj!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’da yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından, Ukrayna ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının Rusya’nın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

Lavrov, devlet televizyonu Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden, Ukrayna’da yaşayan Ruslar ve Rusça konuşanların haklarına tam saygı gösterilmeden, uzun vadeli herhangi bir anlaşmadan söz edilemez” dedi.

Lavrov, Salı günü yaptığı açıklamada ayrıca çatışmayı çözmek amacıyla Rus ve Ukrayna liderleri arasında yapılacak bir toplantının “çok titiz bir şekilde” hazırlanması gerektiğini belirtti.

İsviçre’den Putin’e mesaj
ABD’de yapılan zirvenin ardından Putin-Zelenski zirvesi için çalışmalar başlarken Fransa Başbakanı Macron, ikilinin İsviçre’de biraraya gelebileceği önerisinde bulunmuştu.

İsviçre Dışişlerinden yapılan açıklamada, Putin’in barış konferansı için ülkelerine gelmesi durumunda kendisine “dokunulmazlık” tanınacağı ifade edildi.
