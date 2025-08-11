Rusya’dan bazı cephe bölgelerinde yoğun askeri hareketlilik!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya'nın Zaporijya cephesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) kuzey bölgelerine önemli askeri araç ve mühimmat kaydırdığı görüntüler sosyal medyaya düştü.





Ukrayna'nın "Savaş Şartlarında Araştırma Merkezi" başkanı ve tanınmış analist Petro Andryushchenko, Temmuz-Ağustos döneminin en büyük askeri hareketliliğinin yaşandığını belirterek, bu durumun Kiev yönetiminde alarm yarattığını ifade etti.





Andryushchenko'nun paylaştığı görüntüler ve istihbarat bilgilerine göre: Rus birlikleri, Berdyansk bölgesinden DNR'nin kuzeyine önemli miktarda topçu ve zırhlı araç sevkiyatı yapıyor. Kırım'dan bir tugay ile alay arası askeri personel takviyesi aynı bölgeye intikal ettiriliyor. Aynı şekilde Zaporijya cephe hattında yoğun askeri hazırlıklar gözlemleniyor.





Ukrayna tepkili





Ukraynalı yetkili, bu hareketliliğin Rusya'nın yeni bir taarruz hazırlığı olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle: Zaporijya bölgesindeki güç artırımının, Rusya'nın güney cephesini güçlendirme stratejisinin parçası olduğu, DNR'nin kuzeyine yapılan sevkiyatların, Ukrayna'nın Donbas'taki savunma hatlarını test etme amacı taşıyabileceği, bu askeri yığınakların Alaska'daki Trump-Putin zirvesi öncesinde Rusya'nın elini güçlendirme çabası olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.





Ayrıca askeri uzmanlar da, önümüzdeki günlerde cephe hattında artan çatışmaların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Batılı istihbarat kaynakları da Ukrayna'nın doğu ve güney cephelerinde Rusya'nın askeri varlığını artırdığını doğruluyor.





NATO yetkilileri, bu hareketliliğin bölgedeki güvenlik durumunu daha da kırılgan hale getirdiğini belirtirken, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin alarm durumunda olduğu ifade ediliyor. Özellikle Herson ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna savunma hatlarının güçlendirildiği bildiriliyor.