Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan Çin’e Gaz ve Petrol nakli ikiye katlandı /13 Ocak 2023 15:58

Rusya’dan Çin’e Gaz ve Petrol nakli ikiye katlandı

Dünyanın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı düşen doğalgaz ve petrol satışlarını Çin ile telafi etmeye çalışıyor

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Çin, nadir bulunan "Arctic" markası petrol de dahil olmak üzere daha farklı kalitelerde Rus petrolü almaya başladı.  

Mesela daha önce Arktika’dan çıkartılan Arco marka petrolü, İngiltere ve Hollanda alırken şimdi yaptırımlar nedeniyle Çin ve Hindistan alıyor. 

Ayrıca Rusya, 2022 yılında enerji ihracatını çeşitlendirme programının bir parçası olarak Çin’e yaptığı LPG ihracatını iki kat artırdı.

Rusya, Çin'e LPG ihracatını ikiye katladı

Rusya, geçtiğimiz yıl özellikle Sibirya’dan demiryolu ile Çin'e sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) satışını rekor seviyede artırdı. Doğu Sibirya'da Ust-Kutsk gaz işleme tesisinin faaliyete geçmesinin ardından Irkutsk Oil Company'nin (INC) yurt dışına ihracatında artış gözlemlendi.

Kommersant’ın Reuters tarafından elde edilen verilere dayandırdığı haberine göre, Çin'e yapılan ihracat bir yıl önceki 62.600 tondan 2022’de 147.100 tona yükseldi.

Gazprom, Rosneft, LUKOIL, Tatneft ve Sibur gibi diğer büyük LPG ihracatçıları da geçen yıl tedariklerini Ukrayna ve Avrupa'dan Çin’e yönlendirdi.

Çin her kalitede petrol alışını artırdı

Piyasayı inceleyen şirketlerin verilerine göre, Çin'in farklı kalitelerde Rus petrolünü almayı artırdığı gözlendi. 

Çin'den alıcılar, "Arctic" sınıfı Arco da dahil olmak üzere Murmansk limanından sevk edilen daha az bilinen kalitelerde petrol sipariş ediyorlar.

Bu kaynaklardan, Şubat 2023'te üç tankerin Çin'e ulaşması bekleniyor. Araştırma şirketi Kpler, Çin'in her ikisi de Murmansk'tan gelen farklı tankerleride dahil etmek gerektiğini bildiriyor.

Rus petrolünün arktik kalite seviyesinde eskiden çoğunlukla Avrupa'ya gönderiliyordu, ancak 5 Aralık 2022'de AB petrol ambargosunun yürürlüğe girmesinden sonra, önde gelen bu petrol çeşidi Çin ve Hindistan’a gitmeye başladı. 

Bloomberg uzmanlara atıfta bulunarak, Rus petrolünün satın alınmasının Irak Basrah Heavy gibi bazı Orta Doğu markalarını Çin pazarından çıkarmaya zorlayabileceğini yazdı.  Ajans, satıcıların, Kıtalararası Borsada Brent tedarik sözleşmelerinin maliyetine göre Mart ayı teslimatı için Arco'da varil başına en az 10 $ indirim teklif ettiğini ve bunun da Rus petrolünü karşılaştırılabilir kalitelerden daha uygun hale getirdiğini de sözlerine ekledi.
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