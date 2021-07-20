Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan dikkat çeken iddia /20 Temmuz 2021 13:14

Rusya’dan dikkat çeken iddia

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili kritik bir açıklama geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, Türkiye ve Rusya arasındaki yeni anlaşmanın sona yaklaştığını söyledi.

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ABD-Türkiye ilişkilerini önceki Başkan Donald Trump döneminde içinden çıkılmaz bir hale sokan ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına kadar giden bir süreci başlatan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı sistemle ilgili Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’tan açıklama geldi. Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında konuşan Rosoboronexport CEO’su Alexander Mikheyev, Türkiye ve Rusya arasında S-400’ler için ikinci bir anlaşmanın yakın olduğunu öne sürdü.

Tass haber ajansının aktardığına göre Mikheyev, “Projeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı bekliyoruz. Son görüşmeler yürütülüyor. Bir finansal model oluşturuldu. Proje içinde teknik iş birliği programı da yer alacak” ifadelerini kullandı.

F-35 KRİZİNDE YAŞANAN SÜREÇ

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara’yı uyarmıştı.

Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017’de imzalamış, Haziran 2019’da da hava savunma sistemleri Türkiye’ye nakledilmişti.
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