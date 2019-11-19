Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan flaş ‘Türkiye’ açıklaması /19 Kasım 2019 15:57

Rusya’dan flaş ‘Türkiye’ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Rusya'nın Suriye'de sözlerini tutmadığı' ve Türkiye'nin yeni bir harekat yapabileceği yönündeki sözlerine Rusya'dan tepki geldi.

SHABER3.COM



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Şaşkınlıkla karşıladık. Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye’nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Rusya’nın Suriye’deki sözlerini tutmadığına’ ve gerekirse yeni bir harekat yapılabileceğine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu sözleri şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Rus sözcü,  ‘Rusya’nın Soçi mutabakatı kapsamında Kürtlerin Türkiye sınırından çekilmesi konusundaki yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini’ belirtti.

Konaşenkov, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın sözlerini tutmadığı ve Suriye’nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona başlayabilecekleri tehdidini şaşkınlıkla karşıladık. Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye’nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar. Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil” ifadelerini kullandı.

Rusyalı sözcü, sınırdaki gerilimi yatıştırmak amacıyla daha fazla askeri polis gönderileceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu dün, ABD ve Rusya ile Suriye’nin kuzeyi için varılan mutabakatlara ilişkin değerlendirmesinde, “Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım” diyerek yeni harekat sinyali vermişti: 

“Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan flaş ‘Türkiye’ açıklaması Sonraki Haber >>

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:45