Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan ilk LNG tankeri Kuzey Buz Denizinden Çin’e gönderildi /21 Haziran 2025 11:20

Rusya’dan ilk LNG tankeri Kuzey Buz Denizinden Çin’e gönderildi

Rus NOvATEK firması 2025 yaz sezonunun ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kargosunu Kuzey Denizi Rotası'nın doğu kesimi üzerinden Çin'e gönderdi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

"Georgiy Ushakov" adlı Arc7 buz kırıcı sınıfı LNG tankeri, 19 Haziran'da Yamal LNG tesisinden yola çıkarak buz kırıcı eşliği olmadan doğuya doğru ilerlemeye başladı.

Rusatom yetkilileri, doğu sektöründeki buz koşullarının Arc4 ve Arc5 sınıfı gemilerin seyrüseferine izin verdiğini belirtti. Geleneksel olarak Haziran-Aralık döneminde açık olan bu rota, LNG taşımacılığında önemli zaman tasarrufu sağlıyor. Süveyş Kanalı ve Malakka Boğazı'nı kullanan geleneksel rotaya göre 45 gün süren Çin sevkiyatı, Kuzey Denizi Rotası sayesinde yaklaşık 20 güne düşüyor.

2024 yaz sezonunda Yamal LNG projesinden Asya'ya 35 seferle 2.4 milyon ton LNG taşınmıştı. 2023'te ise aynı güzergahta 31 sefer yapılmıştı. Uzmanlar, bu yılki hacimlerin AB'ye yönelik siyasi nedenlerle yaşanabilecek satış düşüşlerine bağlı olarak artabileceğini öngörüyor.

Arktik LNG-2 Projesinin Durumu

NOvATEK'in %60 hissesine sahip olduğu Arktik LNG-2 tesisinin ilk aşaması (yıllık 6.6 milyon ton kapasite) Aralık 2023'te faaliyete geçmişti. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle tesis, geçen sezon alıcıların yükleri kabul etmekten kaçınması ve tanker yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmıştı.

Geçen sezon doğu sektöründeki yük artışının büyük kısmını petrol sevkiyatları oluşturmuştu. 2024'te Çin'e yönelik petrol taşımacılığı %33 artışla 2 milyon tona ulaşmıştı. Ancak bu sezon henüz petrol yükü hareketi görülmedi.
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