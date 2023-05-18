Rusya’dan İran’a demiryolu yatırımı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Devlet Başkanı Ebrahim Raisi’nin çevrimiçi olarak katıldığı video konferans bağlantısı karşılıklı imzalar atıldı.







Projenin detaylarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, devletlerarası kredide Rusya'nın payının yüzde 85 olduğunu söyledi. Bu rakam, projenin geri ödeme süresi boyunca İran tarafından Rusya’ya ödenecek. Rusya’nın finanse ettiği yeni modern demiryolu ile Kuzey-Güney koridorunda yük devir hacmi yılda en az 15 milyon ton olacak.





İmza töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, inşa edilen altyapı projesine yönelik fikrin 20 yıllık geçmişi olduğunu ve sonunda hayata geçirildiğini söyledi.





İnşa edilen demiryolunun 162 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çeken Putin, "Küçükmüş gibi görünebilir, ancak hizmete alınması, Kuzey-Güney Koridorunun tamamı boyunca doğrudan, sürekli veya uzmanların deyimiyle kesintisiz bir demiryolu bağlantısı kurulmasını mümkün kılacaktır" dedi.





Böyle bir projede birlikte çalışıyor olmanın, Rusya-İran ilişkilerinin olumlu seyrini gösterdiğini belirten Putin, "Ticari, ekonomik ve diğer ikili bağların güçlendirilmesi hem Rusya hem de İran için önceliktir" ifadesini kullandı.

Putin, inşa edilen demiryolunun St. Petersburg ile Mumbai arasındaki kargo taşımacılığını 10 güne düşüreceğini vurgulayarak, "Nakliye trafiğinin hacmi gözle görülür şekilde büyüyecek, iki devletimizin ticaret potansiyeli güçlenecek, Rus ve İran malları dış pazarlara daha rahat ve çeşitli erişim sağlayacaktır" şeklinde konuştu.