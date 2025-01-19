Rusya’dan İran’a doğalgaz boru hattı Azerbaycan güzergahından geçecek

Çivilev, projenin nihai aşamasında olduklarını belirterek fiyatlandırma konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.





Sergey Çivilev, TASS haber ajansına verdiği demeçte şunları söyledi:

“Boru hattı Azerbaycan üzerinden geçecek, güzergah konusunda anlaşma sağlandı. Şu anda müzakerelerin son aşamasındayız, fiyat belirleme sürecindeyiz. Hacimler sabitlenmiş durumda, ancak fiyat her zaman ticari bir meseledir. Bu nedenle her iki taraftan da uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturuldu ve fiyatlandırma konusunda bir uzlaşma üzerinde çalışılıyor.”





Rus enerji şirketi Gazprom ile İran Ulusal Doğalgaz Şirketi (NIGC), Haziran 2024’te Rus gazının İran’a sevkiyatı için bir stratejik mutabakat zaptı imzaladı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, boru hattı projesinin üzerinde çalışıldığını doğruladı. Putin, ilk etapta yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatının mümkün olduğunu, ancak bu miktarın 55 milyar metreküpe kadar artırılabileceğini ifade etti.





İran’ın Doğalgaz İhtiyacı ve Bölgesel İşbirliği





İran, yıllık yaklaşık 260 milyar metreküp doğalgaz üreten önemli rezervlere sahip bir ülke olmasına rağmen, enerji tüketiminin yüksekliği nedeniyle sık sık gaz açığıyla karşılaşıyor. 89 milyon nüfuslu ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlı olması, doğalgaz tüketiminin artmasına neden oluyor.





İranlı yetkililer, Rusya, Katar ve Türkmenistan ile birlikte ülkede bir doğalgaz merkezi (hub) oluşturmayı planlıyor. Bu adımın, İran’ın enerji altyapısını güçlendirmesi ve bölgesel enerji piyasasında etkin bir rol oynaması bekleniyor.





Projenin Azerbaycan üzerinden gerçekleşecek olması, bu ülkeyi boru hattının önemli bir transit noktası haline getiriyor. Projeyle ilgili olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na da bilgi talebinde bulunulduğu kaydedildi.