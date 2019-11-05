Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan İran’a 'nükleer' tepkisi /05 Kasım 2019 19:50

Rusya’dan İran’a 'nükleer' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden ötürü endişe duyduklarını söyledi.

SHABER3.COM

Peskov, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın yaptırımlara yaklaşımını anlayışla karşıladıklarını belirten Peskov, “İran’ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. İran’a yasa dışı yaptırımlar uygulanıyor” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan İran’a 'nükleer' tepkisi Sonraki Haber >>

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

Polis çarptı

Polis çarptı

Yanlış hesap kaza getirdi.

Yanlış hesap kaza getirdi.

Hız gerçekten felakettir!

Hız gerçekten felakettir!

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !

Yükünün hafiflemesinden haberi yok.

Yükünün hafiflemesinden haberi yok.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:33