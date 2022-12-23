Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan karşı hamle /23 Aralık 2022 23:02

Rusya’dan karşı hamle

Rusya riskli bir hamle yaparak tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasaklıyor ve üretimi %7 düşürüyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getiren ve bunu uygulayan ülkelere petrol satışını yasaklıyor.

Komersant tarafından verilen haberde, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı devletlerin enerji arzına kısıtlama getirme kararına yanıt olarak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirecek ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedariğini yasaklayacağını söyledi.

Tavan fiyat uygulamasına ihracat yasağıyla yanıt vereceklerini söyleyen Novak, bu uğurda petrol üretimini yüzde 5-7 oranında azaltmaya hazır olduklarını da ekledi. Kısmi üretimi kısmaya hazır olduklarını, önümüzdeki yılın başında günde 500-700 bin varil civarında bir kısıtlamanın olabileceğini, bunun da ülkesi için yüzde 5-7 civarında bie kesintiye denk geldiğini belirtti.

AB ambargosu ve petrol fiyat tavanı zemininde Aralık ayının iki buçuk haftasında Rusya'nın boru hatları ve deniz yoluyla petrol ihracatı bir önceki aya göre %11 azalarak günde yaklaşık 560 bin ton oldu. Bununla birlikte, 45 günlük bir geçiş döneminde, 5 Aralık'tan önce yapılan işlemlere tavan uygulanmadan petrol sevkiyatları yapılabilir, bu nedenle kısıtlamaların getirilmesinin nihai etkisi henüz farkedilmedi.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, AB ve G7 ve Avustralya’nın Rus ham petrolü için varil başına 60 dolarlık tavan fiyat ve AB’nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolü ithalatını yasaklamasının ardından geçen süre içinde Rusya’nın petrol ihracatının yüzde 54 düştüğünü duyurdu.
Rusya’nın bir haftada petrol ihracatı günlük 1,86 milyon varil azalarak 1,6 milyon varile geriledi. Günlük ihracat gerilemesi yüzde 54 olarak gerçekleşti. Yani ambargo öncesi rakamlara göre petrol ihracatı yarı yarıya azald
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