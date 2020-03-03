Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan komşuya var bize yok: Doğalgazda Bulgaristan’a yüzde 40 indirim /03 Mart 2020 15:38

Rusya’dan komşuya var bize yok: Doğalgazda Bulgaristan’a yüzde 40 indirim

Bulgaristan, Rusya'dan aldığı doğal gazda yüzde 40 indirim aldı. Reuters'a göre, bu indirimde Bulgaristan'ın TürkAkım projesine katılma niyeti de etkili oldu. TürkAkım projesi için kara sularını ve topraklarını kullandıran Türkiye ise Avrupa ülkelerine göre Rus gazını yaklaşık iki kat fiyatla ithal etmeye devam ediyor.

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Doğalgaz gereksiniminin yüzde 80’inden fazlasını Rusya’dan karşılayan Bulgaristan, satın aldığı gazın fiyatını yüzde 40 düşürmek için anlaşma sağladı.

Avrupa Komisyonu ile Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom’un 2018 yılında yaptığı antitröst anlaşmasının ardından, Bulgaristan ithalat fiyatını düşüren sekiz Doğu Avrupa ülkesinden sonuncusu oldu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sekiz ülke arasında en yüksek indirimi aldıklarını iddia ederek, “Bu sabah Gazprom bize imzalı sözleşmeyi gönderdi, bu sözleşmede kontratlarını yenileyen ülkeler arasında en büyük indirimi biz aldık. Fiyatlar yüzde 40 düştü” dedi.

Bulgaristan 2022 yılına kadar devam eden uzun vadeli ithalat anlaşması kapsamında Rusya’dan her yıl 2.9 milyar metkeküp doğal gaz ithal ediyor.

Kamu doğal gaz dağıtıcısı Bulgargaz’ın başında bulunan Nikolai Pavlov, Rusya ile uzun süren ve zorlu müzakerelerde Avrupa Komisyonu’nun kendilerine destek olduğunu söyledi.

TÜRKAKIM VE LNG ETKİLİ OLDU
Anlaşma Bulgaristan’ın tarihinde ilk defa 0.5 milyar metreküp LNG ithal etmesinin ardından gerçekleşti.

Sektör yetkilileri, anlaşmanın yapılmasında Bulgaristan’ın Türkakım doğalgaz boru hattının ülkeden geçen kısmının inşaatını hızlandırmak için niyet göstermesinin de etkili olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’YE YÜKSEK FATURA ÇIKMIŞTI
Türkiye, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine göre yaklaşık iki katı fiyatla satın alıyor.

2019’da Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatı yüzde 10.6 azaldı ancak Rusya’ya taahhüt ettiğimiz asgari alım garanti miktarının 8,5 milyar metreküp altında kaldığımız için BOTAŞ ve özel sektör için toplamda yaklaşık 2.6 milyar dolarlık fatura çıktı.

Türkiye, 2021 yılında bitecek uzun vadeli gaz sözleşmelerinde Rusya’dan indirim istiyor.
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