Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan Nükleer kapasiteyi artırma kararı /12 Ocak 2023 12:48

Rusya’dan Nükleer kapasiteyi artırma kararı

Rusya’dan egemenliğin garantörü olarak nükleer kapasiteyi artırma kararı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan bütün dünyanın dikkat kesildiği “egemenliğimizin ana garantörü olarak gördüğümüz Nükleer kapasiteyi artırmayı planlıyoruz” açıklaması geldi.

Şoygu açıklamasında, stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Şoygu, Nükleer kalkanın ülkesinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ana garantörü olduğunu vurguladı. Rusya’nın askeri alanda çalışmaları ve modernize aşamalarını hızlandırdığı biliniyordu. Bu açıklamalar ise Rusya’nın nükleer ve atom çalışmalarına da ayrıca odaklandığını gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda 2023’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şoygu, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler alınması gerektiğinin önemine vurgu yaparak "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız" diye konuştu.

 Şoygu, ”Nükleer üçlüyü geliştirmeye ve muhabereye hazırlık düzeyini korumaya devam edeceğiz. Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür.” dedi.  Savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracaklarını söyleyen Sergey Şoygu, “Öncelikli planlarımız arasında modern saldırı araçlarından oluşan cephaneliğimizi genişletmek de bulunuyor" ifadesini kullandı.
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