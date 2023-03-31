Rusya’dan rekor altın ve yuan stoku

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da gerçekleştirilen askeri hareket nedeiniyle ülkesine uygulanan yaptırımların gelecekte ekonomiye olumsuz etkisi olabileceğini belirterek hükümetten bu olasılığa karşı önlem almasını istemişti.





Bunun üzerine Rusya Merkez Bankası, rezervlerinin bir kısmını altına, Çin yuanı ve dövize aktardı. Banka, yıllık raporunda "artan jeopolitik risklere karşı düşman ülkeler tarafından bloke edilemeyecek varlıklara yatırımlar artırıldı" bilgisini verdi. Raporda, biriken fon miktarını belirtmeden, merkez bankasının "lojistik yeteneklerle sınırlı hacimlerde" milyarlarca ithal doları saklamayı başardığı belirtildi. Rusya Merkez Bankası'nın kasalarında dolar ve külçe altın cinsinden alternatif rezervler de stoklandı.





Çok sayıda ekonomi uzmanı, dolar ve euro cinsinden rezervlerin tamamen terk edilmesinin imkansız olduğunu, çünkü bu para birimlerinin yerel finans sektörünün yanı sıra uluslararası ticarette de yerleşimlerde kullanıldığını belirtiler. Bu nedenle, Merkez Bankası döviz rezervlerinde iç piyasanın ve uluslararası ticaret yapan işletmelerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor" açıklaması yapıyorlar.





Bu nedenle Moskova borsasında halen dolar ve euro önemli hacimler alıyor. Borsa işlemlerlerinde hacme göre sıralam şu şekilde: ilk üç yuan, dolar ve euro. Türk Lira’sı ise günlük işlem hacmine göre 4. sırada. Uzmanlar, Rusya ve Türkiye'nin ikili ticarette ulusal para birimlerine geçme yönündeki stratejik gidişatına bakarak, lira cinsinden döviz ticaretindeki faaliyetin daha da büyümesini bekliyorlar.