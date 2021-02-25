Rusya’dan S-400 çıkışı: Türkiye’nin savunma sistemi üretebilmesi pek mümkün değil

Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rostec CEO’su Sergey Çemezov, Rusya’ya karşı kullanılabilecek bir teknolojinin tamamen transfer edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Çemezov,“İsteseydik bile, Türkiye’nin böylesi bir gelişkin ekipmanın üretimini örgütleyebilmesi pek mümkün değil” dedi.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya Gelişmiş Teknolojili Endüstriyel Ürünlerin Geliştirilmesi, Üretimi ve İhracatı için Devlet Kurumu (Rostec) CEO’su Sergey Çemezov, bu sistemin NATO’nun güvenliğine zarar vermeyeceğin söyledi.



