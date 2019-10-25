Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Suriye ‘devriyesi’ açıklaması /25 Ekim 2019 21:26

Rusya’dan Suriye ‘devriyesi’ açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir güzergahta daha devriye yaptığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin, Soçi'de iki ülke arasında imzalanan mutabakat gereği devriye görevini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Suriye-Türkiye sınırı boyunca Rus askeri polisi yeni bir güzergahta devriye gezdi. Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı şehrinden Matal yerleşim birimine ve oradan geriye doğru devriye yapılan yolun toplam uzunluğu 210 kilometreden fazla oldu” ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri polisinin mutabakat gereği belirlenen bölgelerde devriye yaparak sivillerin güvenliğini sağladığı ve yasal düzeni sağlamaya yardım ettiği kaydedilen açıklamada, Rus polisinin terör örgütü YPG/PKK'nın da Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinden oluşan takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirilmişti. Rus askeri polisinin, dün Suriye’nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta devriye görevi yaptığı ifade edilmişti.
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