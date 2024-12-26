Rusya’dan tahıl ürünlerine yeni vergi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Tarım Bakanlığı, buğday ihracatına uygulanan vergi oranının 25 Aralık itibarıyla %15,3 artışla ton başına 4.768 rubleye (yaklaşık 48 dolar) yükseldiğini duyurdu.





Arpa ihracat vergisi ton başına 2.185 rubleden 2.781 rubleye, mısır vergisi ise ton başına 4.393,3 rubleden 4.894 rubleye yükseldi.





Vergiler, ton başı satış göstergelerine göre hesaplanan fiyatlar temel alınarak belirlendi. Buna göre, buğday için ton başına fiyat 240,4 dolar (önceki hafta 236,5 dolar), arpa için 202 dolar (197,8 dolar) ve mısır için 230 dolar (229 dolar) olarak hesaplandı.





Rusya’nın uyguladığı yeni vergi mekanizması tarım üreticilerini desteklemeyi ve ihracattan elde edilen gelirleri sübvanse etmeyi hedefliyor.





Vergiler, Moskova Borsası’nda kaydedilen ihracat sözleşmelerinin fiyatlarına göre hesaplanıyor ve haftalık olarak güncelleniyor. Başlangıçta dolar üzerinden belirlenen oranlar, Temmuz 2022’den itibaren ruble cinsinden hesaplanmaya başlandı.