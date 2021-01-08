Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Trump’a öneri /08 Ocak 2021 20:28

Rusya’dan Trump’a öneri

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Kongre baskını nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınan Donald Trump’a çağrıda bulundu. Polyanskiy, Trump'a Telegram hesabı açmasını önerdi.

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ABD Kongresi’nin basılmasının ardından, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram, Trump’ın hesaplarını 20 Ocak’a kadar dondurdu. Twitter ise yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirilmişti. Rusya’dan ise Trump’a bir öneri geldi.

Twitter'dan ABD Başkanı'na ait Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan Polyanskiy, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız! Görünen o ki, kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor!" diye yazdı.

BİR ÖNERİ DE PUŞKOV’DAN GELDİ

Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili bir diğer açıklama Rus senatör Puşkov'dan geldi.

Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, "İfade özgürlüğü dayanılmaz olduğunda, oyun sona erer. Ancak mevcut başkanın hapse atılması yönünde serbestçe çağrı yapabilir ve onu istediğiniz her şeyle suçlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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