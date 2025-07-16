Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Trump’a tepki: ‘Ne anlama geldiğini anlamak istiyoruz’ /16 Temmuz 2025 09:22

Rusya’dan Trump’a tepki: ‘Ne anlama geldiğini anlamak istiyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya’ya 50 günlük bir süre tanıdığı açıklamasına yanıt vererek, Moskova’nın bu ifadenin arkasındaki niyeti anlamak istediğini söyledi.

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Lavrov, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, Trump’ın daha önce de 24 saat ve 100 gün gibi farklı süreler verdiğini hatırlatarak “Tabii ki bu 50 gün açıklamasının arkasında ne olduğunu anlamak istiyoruz. Daha önce de 24 saatlik ve 100 günlük süreler vardı; bunların hepsini gördük ve ABD başkanının motivasyonunu gerçekten anlamak istiyoruz” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “ABD başkanının son açıklamaları çok ciddi. Bu açıklamalarda Devlet Başkanı Putin’i doğrudan ilgilendiren unsurlar var” dedi ve Washington’dan gelen bu söylemi analiz etmek için zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Trump dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrasında Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onu “hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi. Tryump, Avrupa ülkelerinin NATO koordinasyonuyla satın alacağı daha fazla ABD silahı ve askeri yardımını Kiev’e göndermeyi planladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı ayrıca, “50 gün içinde bir anlaşmaya varılamazsa” Rusya’ya ve onun ticaret ortaklarına karşı “yaklaşık yüzde 100 gümrük vergileri” tehdidinde bulundu. Rusya’nın en büyük ticaret ortakları arasında ilk üçte Türkiye de bulunuyor.
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