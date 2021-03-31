Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Türkiye açıklaması /31 Mart 2021 19:09

Rusya’dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye ile pek çok konuda aynı noktada durmuyoruz. Bazen de durduğumuz noktalar birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor. Fakat ilişkilerimize değer veriyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere değindi.

Rusya olarak Türkiye ile ilişkilerine verdikleri önemden bahseden Lavrov, “Türkiye ile pek çok konuda aynı noktada durmuyoruz. Bazen de durduğumuz noktalar birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor. Fakat ilişkilerimize değer veriyoruz, bu nedenle Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum Devlet Başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TEYİT EDİYOR”

Rusya'nın, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen Suriye'nin İdlib kentinde yapılan anlaşmalar gibi bazı konularda iyi işbirliği içinde olduğunu ifade eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Anlaşma, üstünde mutabık kalınandan daha yavaş bir biçimde uygulanmakta. Fakat Türk tarafı, kendisi ile işbirliği yapan silahlı muhalifleri Heyet Tahrir el-Şam ve başkaca terörist gruplardan ayırma konusu da dahil olmak üzere söz konusu anlaşmada belirlenen yükümlülüklerini teyit ediyor.

* Anlaşma doğrultusunda karayolunun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometrelik güvenli bölgeler oluşturulması gerekiyordu. Söz konusu alanda hiçbir muhalif silahlı grubun yer almaması gerekiyor.

* Ayrıca karayolu üstünde (Türkiye ile) ortak devriyelerin düzenli olarak yapılması şartı koşuluyor. Bu madde konusunda da belli bir ilerleme mevcut. Daha sonra bu süreç yavaşladı, Şimdi is bu durumu düzeltiyoruz. Bu madde hayata geçecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:14:59