Rusya’dan Türkiye’ye dikkat çeken uyarı!





Rusya, Türkiye’nin Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah tedariki politikalarını takip etmemesi gerektiğini vurgularken, bu çağrı özellikle Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası sağladığı iddiaları üzerine yapıldı.





Ocak ayında, Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Kasım ayında Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiğini iddia etmişti. Kremlin, bu iddiaların doğruluğundan şüphe ederken, Türkiye bu iddialara resmi bir yanıt vermedi.





Baykar Makina, Rusya’nın özel operasyonunun ardından Ukrayna’ya dört adet Bayraktar TB2 drone’u ücretsiz olarak bağışladı ve önümüzdeki iki yıl içinde Ukrayna’da bir üretim tesisi kurmayı planlıyor.





Ukrayna, 2019 yılından bu yana Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alıyor. Üreticileri Baykar Makina, Rusya'nın özel operasyonunun başlamasının ardından bu türden 4 adet drone'u daha Kiev'e ücretsiz olarak bağışladı. Şirket ayrıca iki yıl içinde Ukrayna'da bir drone üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Rusya, Türkiye’yi Ukrayna’ya silah tedarik etmemesi konusunda uyararak, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah yardımlarını kabul edilemez bulduğunu belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı görüşmede, Ankara’nın bu tür “yıkıcı politikalara” katılmaktan kaçınmasını istedi.Rusya’nın Türkiye’yi uyardığı bu süreçte, Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar TB2 insansız hava aracı satışına devam ettiği biliniyor.Ayrıca, Bloomberg Türkiye’nin bu yıl ABD’nin en büyük top mermisi tedarikçisi olabileceğini kaydetti. Rusya ise bu tür askeri desteklerin, Türkiye’nin arabuluculuk rolüyle bağdaşmadığını belirterek silah tedarikinin durdurulması talebinde bulundu. Bloomberg, Türkiye'nin bu yıl ABD'nin en büyük top mermisi tedarikçisi haline gelebileceğini de kaydetti.Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova silah tedarikinin durdurulması talebiyle TBMM'ye başvurdu. Ankara yayınla ilgili resmi olarak yorum yapmadı. Kiev, iddialara ilişkin Foreign Policy’nin bilgi talebini reddetti.