Rusya’dan Türkiye’ye 'sert ' uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Ukrayna’ya destek vereceğini açıklamasının ardından çok sert bir uyarıda bulundu.





Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır devam eden gerilimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev’e destek olacağını açıklayarak, iki ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının bir araya gelerek savunma endüstrisinde iş birliği ile ilgili görüşmeler yapacağını söylemişti.





Bugün Aegumenty i Fakty gazetesine demeç veren Lavrov, “Türk dostlarımızın durumu dikkatlice analiz ederek Kiev’in askeri düşüncesini körükleyecek adımlar atmayı bırakmasını kuvvetle tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.





TÜRKİYE HER İKİ ÜLKE İLE DE YAKIN TEMASTA





Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki “agresif” hareketlerinin desteklenmemesi gerektiğini söylerken, “Ankara’nın bizim yasal endişelerimizi baz almasını umut ediyoruz” dedi.





Türkiye, NATO’nun diğer ülkeleri gibi Moskova’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesini eleştirmişti. Ukrayna ve Rusya o dönemden beri gerilim yaşarken, Türkiye Kiev yönetimine 2019 yılında drone (insansız hava aracı) satmıştı. Fakat öte yandan Ankara, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ gibi bölgelerde Moskova ile işbirliği yapmıştı.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Geçen ay İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirileceğini duyurmuştu.









Zelensky’nin ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, “Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alınarak Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın katılımıyla 2+2 platformunda görüşmelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir” demişti.