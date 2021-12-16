Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya’dan, Twitter’a 10 milyon ruble para cezası /16 Aralık 2021 13:50

Rusya’dan, Twitter’a 10 milyon ruble para cezası

Rusya’da bir mahkeme, ülkede yasaklı olan içerikleri silmediği için Twitter’ı 10 milyon ruble (136.173 dolar) para cezası ödemeye mahkum etti. Söz konusu karar, Rusya’nın medya denetim kurumlarının, çocuk istismarı ve intihara yönlendirme içeren paylaşımları silmesi için Twitter’ı defalarca uyarmasını izledi.

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Rusya’nın başkentindeki Moskova Ceza Sulh Mahkemesi, ülkede yasaklı olan içeriklerin tamamını silmemiş olması nedeniyle Twitter’ın iki ayrı idari suç işlediğine hükmetti.
Sosyal medya şirketini biri 3 milyon ruble, biri de 7 milyon ruble olmak üzere iki idari para cezası ödemeye mahkum etti. Söz konusu para cezası, 136.173 dolar’a tekabül ediyor.
Moskova Ceza Sulh Mahkemesi’nde gün içinde Meta, Telegram ve TikTok sosyal medya şirketlerine yönelik benzer suçlamalar üstünden açılan davaların da görülmesi bekleniyor.
Rusya’nın medya denetim kurumu; çocuk istismarı, uyuşturucu suçları ve intihara yönlendirme içeren paylaşımları uyarılara karşın silmediği için mart ayında Twitter’ı yavaşlatmıştı. Yavaşlatılması, Twitter’da paylaşılan ileti, fotoğraf ve videoların Rusya’da görüntülenmesinin çok zaman alması, bazen de imkansız olması anlamına geliyor.
Rus kurumları sene başından beri Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok’u ülkede yasaklı olan içerikleri silmeleri için uyarıyor. Söz konusu sosyal medya şirketleri, bu uyarılara karşın yasaklı içerikleri silmemeleri nedeniyle 200 milyon rubleyi aşkın para cezalarına mahkum edildiler.
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