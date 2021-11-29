Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya’dan Twitter’a yavaşlatma kararı /29 Kasım 2021 19:10

Rusya’dan Twitter’a yavaşlatma kararı

Rusya, yasa dışı içeriklerin silinmemesi sebebiyle Twitter'ı mobil cihazlarda yavaşlatma kararı aldı.Rusya, Twitter ile olan savaşını genişletiyor… Rus devletine bağlı Komünikasyon Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’ın platformdaki “yasa dışı” içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle mobil cihazlardaki Twitter’ın hızını yavaşlatma kararı aldı.

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Rusya daha önce benzer şirketlere aynı şekilde kısıtlama getirmişti. Roskomnadzor, Twitter’ın çocuk istismarı, uyuşturucu istismarı ve intihar gibi konularda uygunsuz içerikleri kaldırmadığını açıklayarak bu kararın alındığını duyurdu.

Roskomnadzor, bu yıl 511 bin dolar ceza alan Twitter’ın sistematik olarak uygunsuz içerikleri kaldırmadığını açıkladı. Roskomnadzor, “Şu ana kadar 761 uygunsuz içerik halen platformda duruyor. Twitter, Roskomnadzor tarafından tespit edilen yasaklı içerikleri kaldırana kadar yavaşlatılacaktır” denildi.

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