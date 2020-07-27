Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan uçuşlar için güzergahlar belli oldu /27 Temmuz 2020 20:51

Rusya’dan uçuşlar için güzergahlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Rusya-Türkiye uçuşlarının tekrar başlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya- Türkiye arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-na-Donu’dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye’nin tatil bölgelerindeki havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos  itibariyle başlatılacağını açıklayarak, “Rusya’dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye’den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos´ta başlayacak” dedi.

ÜLKE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Normalleşme süreciyle birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, yurt dışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını söyledi: 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak. Salgının seyrine bağlı olarak, Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.
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