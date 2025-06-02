Rusya’dan Ukrayna’ya barış için ağır şartlar

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci tur barış görüşmeleri tamamlandı. Rus heyeti, görüşmeler sırasında Ukrayna'ya savaşı bitirme şartlarının yer aldığı memorandumu teslim etti.









'4 BÖLGEDEN ÇEKİLİN'

Rus basını, memorandumun içeriğine ulaştığını iddia etti. Rusya merkezli Interfax ve TASS haber ajansları, Rusya'nın Ukrayna'dan Kırım'ın ilhâkını resmen tanımasını istediğini ifade etti.Ek olarak, Rusya’nın Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesini istediği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleere sahip olmayan ülke statüsünün teyidini talep ettiği bildirildi.Ateşkes sağlanabilmesi için Rusya, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik silah yardımlarının durdurulmasını da şart koşuyor.