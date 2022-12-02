Rusya’dan uzay ve savunmada yeni füzeler

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu hafta uzaya iki yeni askeri uydu fırlattı ve yeni bir füzesavar sisteminin testini başarıyla tamamladı.





Rusya Devlet Haber Ajansı RIA tarafından verilen haberde, Rusya Uzay Ajansı Roskosmos tarafından yapılan açıklamada , Plesetsk kozmodromundan Savunma Bakanlığı için üretilen uyduları taşıyan bir Soyuz-2.1b roketinin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı bildirildi.





Arkhangelsk Bölgesi’nde bulunan Plesetsk kozmodromundan fırlatılan uydular bu hafta uzaya fırlatılan askeri amaçlı ikinci lansman oldu. İlki 28 Kasım'da, Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bir uzay aracı yörüngeye fırlatılmıştı.





Ukrayna savaşı sonrası Rusya, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için istihbari ve farklı amaçlar için kullanılmak üzere uzaya çok sayıda askeri ve gözlem uyduları yolladı.





Yeni füzesavar sistemi test edildi





Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS RF), Kazakistan'da yeni bir füze savunma sisteminin (ABM) lansmanını başarıyla tamamladı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, testler Stratejik Füze Kuvvetlerinin Kazakistan'daki Sarı-Şagan test sahasındaki başarılı oldu.





Füze savunma oluşumu komutanı Tümgeneral Sergey Grabchuk, "Bir dizi testten sonra, yeni füze savunma sistemi amaçlanan özelliklerini doğruladı ve savaş ekipleri, koşullu bir hedefi belirtilen doğrulukla vurarak görevi başarıyla tamamladı" dedi.





Rusya’nın son teknoloji füze savunma sisteminin Dünya’ya yakın yörüngedeki uyduları yok etme yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor. Daha önce Washington, yeni Rus füzesavarının ABD çıkarlarına meydan okuduğunu açıklamıştı.