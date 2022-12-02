Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan uzay ve savunmada yeni füzeler /02 Aralık 2022 11:31

Rusya’dan uzay ve savunmada yeni füzeler

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu hafta uzaya iki yeni askeri uydu fırlattı ve yeni bir füzesavar sisteminin testini başarıyla tamamladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu hafta uzaya iki yeni askeri uydu fırlattı ve yeni bir füzesavar sisteminin testini başarıyla tamamladı.

Rusya Devlet Haber Ajansı RIA tarafından verilen haberde, Rusya Uzay Ajansı Roskosmos tarafından yapılan açıklamada , Plesetsk kozmodromundan Savunma Bakanlığı için üretilen uyduları taşıyan bir Soyuz-2.1b roketinin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı bildirildi.

Arkhangelsk Bölgesi’nde bulunan Plesetsk kozmodromundan fırlatılan uydular bu hafta uzaya fırlatılan askeri amaçlı ikinci lansman oldu. İlki 28 Kasım'da, Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bir uzay aracı yörüngeye fırlatılmıştı.

Ukrayna savaşı sonrası Rusya, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için istihbari ve farklı amaçlar için kullanılmak üzere uzaya çok sayıda askeri ve gözlem uyduları yolladı.

Yeni füzesavar sistemi test edildi

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS RF), Kazakistan'da yeni bir füze savunma sisteminin (ABM) lansmanını başarıyla tamamladı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, testler Stratejik Füze Kuvvetlerinin Kazakistan'daki Sarı-Şagan test sahasındaki başarılı oldu.

Füze savunma oluşumu komutanı Tümgeneral Sergey Grabchuk, "Bir dizi testten sonra, yeni füze savunma sistemi amaçlanan özelliklerini doğruladı ve savaş ekipleri, koşullu bir hedefi belirtilen doğrulukla vurarak görevi başarıyla tamamladı" dedi. 

Rusya’nın son teknoloji füze savunma sisteminin Dünya’ya yakın yörüngedeki uyduları yok etme yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor. Daha önce Washington, yeni Rus füzesavarının ABD çıkarlarına meydan okuduğunu açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan uzay ve savunmada yeni füzeler Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:47