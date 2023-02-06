Rusya’dan yardım çağrısı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Depremden zarar gören Türkiye'ye ve Türk halkına profesyonel ekiple birlikte iki Il-76 uçağı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.







Ayrıca, Rusya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre iller ile ülkelerde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası dünyadan yardım mesajları geliyor.