Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan yardım çağrısı /06 Şubat 2023 10:52

Rusya’dan yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta 04.17’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde depremin bilançosu ağırlaşıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Depremden zarar gören Türkiye'ye ve Türk halkına profesyonel ekiple birlikte iki Il-76 uçağı göndermeye hazır olduklarını bildirdi. 

Ayrıca, Rusya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre iller ile ülkelerde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası dünyadan yardım mesajları geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan yardım çağrısı Sonraki Haber >>

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:03