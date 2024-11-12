Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan yeni bir enerji hamlesi! /12 Kasım 2024 11:58

Rusya’dan yeni bir enerji hamlesi!

Moskova, önde gelen Rus enerji şirketleri Rosneft, Gazpromneft ve Lukoil gibi şirketleri birleştirerek küresel bir enerji devi oluşturmayı hedefliyor.

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MOSKOVA - SAMANYOLUHABER

The Wall Street Journal (WSJ), tarafından yapılan habere göre, bu birleşme planı, son aylarda Kremlin’de tartışılmakta ve gerçekleşmesi halinde Rusya, Suudi Arabistan’ın Aramco’sundan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisine sahip olacak.

Konuyla alakalı aktaran Business FM’in verilerine göre bu adım, Rusya’nın enerji piyasasındaki kontrolünü artırma ve özellikle Hindistan ile Çin gibi büyük ithalatçılar karşısında pazarlık gücünü yükseltme amacı taşıyor.

Rosneft ve Lukoil’den de resmi doğrulama gelmezken, Gazprom yetkilileri bu konuda yorum yapmadı. Uzmanlar ise, bu birleşmenin hem teknik hem de finansal açıdan zorlayıcı olabileceğini belirtiyor.

Finans uzmanı İgor Yuşkov, Rosneft’in gereken fonları sağlamasının zorluklarına dikkat çekerek sürecin finansal ve teknik sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti.

Bazı yorumcular ise WSJ’nin bu haberi yayımlayarak Rusya’daki ekonomik ve siyasi elitler arasında gerginlik yaratma amacı taşıdığını iddia ediyor. Uzmanlar, Batı’nın bu tür haberlerle Rusya’nın enerji piyasasındaki gücünü zayıflatmaya çalıştığını da dile getiriyor.

Rusya’nın yeni Enerji Stratejisi, 2030 yılına kadar yıllık petrol üretimini 540 milyon ton seviyesine çıkarma ve bu düzeyi 20 yıl boyunca koruma hedefini içeriyor. Geçtiğimiz yıl ise bu üretim miktarı 530 milyon ton olarak kaydedildi.
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