Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan yeni hamle: Stratejik Nükleer Füze Sistemi Tatbikatı /23 Temmuz 2024 16:25

Rusya’dan yeni hamle: Stratejik Nükleer Füze Sistemi Tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Sistemleriyle nükleer füze tatbikatını durdurdu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Yoshkar-Ola füze oluşumunun askeri personeli, Mari El’de Yars mobil stratejik füze sistemlerini kullanarak tatbikatlar yapıyor. Bakanlık, Interfax üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun “muharip devriye rotalarında yoğun manevra operasyonları yürütmek de dahil olmak üzere görevler ve indüksiyonları yerine getirdiğini” belirtti.

Tatbikat kapsamında Yars komplekslerinin mürettebatı, gizliliği artırmak için 100 km’ye kadar yürüyüşler ve ormanlara dağılma çalışmaları yapıyor. Ayrıca, geleneksel sabotaj ve keşif gruplarına karşı koyma ve ekipmanı nominal kimyasal kirliliğin olduğu bölgelerden çıkarma planları da bulunuyor.

Bu yaz Ivanovo ve Irkutsk bölgelerinde de Yars kompleksleriyle benzer tatbikatlar gerçekleştirildi.

Stratejik Füze Kuvvetleri gruplandırmasının temelini, iki versiyonda kıtalararası balistik füzeye sahip Yars kompleksleri oluşturuyor. Çoklu savaş başlığına ve manevra savaş başlığına sahip bir füzeyle donatılmış Yars kompleksleri, 11 bin km mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahiptir.
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